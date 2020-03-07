Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день

Группа ученых из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета провела масштабное исследование на тему влияния продуктов питания на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте длиной в 34 года принимали участие свыше 200 тысяч человек, сообщает CNN.

Одной из задач исследователей было выяснить, может ли потребление яиц влиять на развитие болезней сердца. Таким образом, было установлено, что без вреда для здоровья человек может съедать лишь одно яйцо в день.

Исследование также показало — сердечно-сосудистых заболеваний поможет избежать специальная диета, в которой следует заменять цельное молоко и красное мясо яйцами.

Специалисты подчеркивают, что у людей с диабетом потребление яиц может привести к возникновению проблем с сердцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые уверены — кето-диета может обернуться ожирением и увеличить риск смерти на 60%.