  1. Пятый канал
  4. Кето-диета может обернуться ожирением и увеличить риск смерти на 60%

Кето-диета может обернуться ожирением и увеличить риск смерти на 60%

, 8:12 Эфирная новость 18

Поклонников белкового принципа похудения в России немало.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

Новомодная кето-диета опасна для здоровья. К такому выводу пришли американские ученые. В России поклонников белкового принципа похудения немало, однако последние исследования показали — кето-диета имеет обратный эффект и ведет к еще большему ожирению.

Ассоциация американских диетологов кето поставила четыре балла из пяти. Но это за быстроту похудения, а вот безопасность оценили ниже неуда.

Такая диета увеличивает риск смерти человека минимум на 60% — в основном из-за болезней сосудов головного мозга и сердца. Это подтверждают и российские врачи.

Изначально, эта методика была разработана, чтобы лечить тяжелобольных. Алиса Паршакова о нездоровом похудении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи назвали продукты, которые ускоряют старение.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем

Последние новости

8:24
«Маленький ангел»: Эшли Грэм показала первое фото новорожденного сына
8:14
Жительница Подмосковья убила подругу бейсбольной битой
8:12
Кето-диета может обернуться ожирением и увеличить риск смерти на 60%
8:06
Любимая дочь Сулеймана из «Великолепного века» показала подросшего сына с ягненком на руках
7:56
«Пацан сказал — пацан сделал!» — Орлова выполнила необычное задание фанатки
7:55
В Москве у хирурга украли собаку пока он тренировался в фитнес-центре

Сейчас читают

Основные предсказания Ванги на 2020 год
Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]