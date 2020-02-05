Кето-диета может обернуться ожирением и увеличить риск смерти на 60%

Новомодная кето-диета опасна для здоровья. К такому выводу пришли американские ученые. В России поклонников белкового принципа похудения немало, однако последние исследования показали — кето-диета имеет обратный эффект и ведет к еще большему ожирению.

Ассоциация американских диетологов кето поставила четыре балла из пяти. Но это за быстроту похудения, а вот безопасность оценили ниже неуда.

Такая диета увеличивает риск смерти человека минимум на 60% — в основном из-за болезней сосудов головного мозга и сердца. Это подтверждают и российские врачи.

Изначально, эта методика была разработана, чтобы лечить тяжелобольных. Алиса Паршакова о нездоровом похудении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи назвали продукты, которые ускоряют старение.