На Украине сироту затравили за исполнение советской песни «Смуглянка»

Украинского сироту Максима Ткачука затравили на родине за исполнение советской песни «Смуглянка». 12-летний мальчик спел композицию на музыкальном фестивале, посвященном 75-летию Победы, который прошел в Лондоне.

Максим Ткачук занял на конкурсе первое место, оставив позади участников из 23 государств. Однако в Незалежной многие не только не похвалили соотечественника за одержанную победу, но и жестко раскритиковали его за выбор произведения для конкурса.

Представители украинской фракции «Свобода» посчитали выступление ребенка «слишком русским». Пользователи соцсетей жестоко называли сироту «предателем», пишет Страна.ua. Однако Максим Ткачук адекватно реагирует на подобные выпады и совсем не расстраивается из-за них.

«У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. <…> То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости», — сказал мальчик.

Музыкальная композиция «Смуглянка» стала популярной после выхода фильма «В бой идут одни „старики“». Песню в 1940 году написали по заказу ансамбля песни и танца Киевского военного округа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на родине украинского футболиста затравили за «жест Дзюбы».