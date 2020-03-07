Глава Ямала Дмитрий Артюхов сыграл на рояле в честь 8 Марта

|
Мия Субботина
42

Мелодия, выбранная губернатором ЯНАО, впервые была исполнена в фильме «Кулик» Винсента Миннелли.

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов необычно поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Он сыграл на рояле в честь 8 марта композицию «The Shadow of Your Smile». Впервые она была исполнена в фильме «Кулик» Винсента Миннелли. Видеозапись глава Ямала опубликовал на своей странице в Instagram.

«С праздником вас, наши дорогие и любимые!» — подписал ролик политик.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#ВамЛюбимые #Ямал

Публикация от  Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

В конце видео Артюхов пожелал россиянкам, чтобы в их душе всегда была весна, а также любить и быть любимыми.

Инструмент, на котором губернатор исполнил известную мелодию, лично выбрал пианист Денис Мацуев, пишет URA.RU

Пользователи сети оценили сюрприз от губернатора ЯНАО и поблагодарили его в комментариях за душевное поздравление.

«Очень приятно, душевно, трогательно!»;

«Удивили. Большое спасибо!!!»;

«Просто прекрасно», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что воспитанники Нахимовского военно-морского училища оригинально поздравили жительниц Петербурга с 8 Марта.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.52
1.33 75.84
2.16
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу

Новости Lentainform

Загрузка...