Глава Ямала Дмитрий Артюхов сыграл на рояле в честь 8 Марта
Мелодия, выбранная губернатором ЯНАО, впервые была исполнена в фильме «Кулик» Винсента Миннелли.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов необычно поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Он сыграл на рояле в честь 8 марта композицию «The Shadow of Your Smile». Впервые она была исполнена в фильме «Кулик» Винсента Миннелли. Видеозапись глава Ямала опубликовал на своей странице в Instagram.
«С праздником вас, наши дорогие и любимые!» — подписал ролик политик.
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В конце видео Артюхов пожелал россиянкам, чтобы в их душе всегда была весна, а также любить и быть любимыми.
Инструмент, на котором губернатор исполнил известную мелодию, лично выбрал пианист Денис Мацуев, пишет URA.RU
Пользователи сети оценили сюрприз от губернатора ЯНАО и поблагодарили его в комментариях за душевное поздравление.
«Очень приятно, душевно, трогательно!»;
«Удивили. Большое спасибо!!!»;
«Просто прекрасно», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что воспитанники Нахимовского военно-морского училища оригинально поздравили жительниц Петербурга с 8 Марта.
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