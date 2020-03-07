Глава Ямала Дмитрий Артюхов сыграл на рояле в честь 8 Марта

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов необычно поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Он сыграл на рояле в честь 8 марта композицию «The Shadow of Your Smile». Впервые она была исполнена в фильме «Кулик» Винсента Миннелли. Видеозапись глава Ямала опубликовал на своей странице в Instagram.

«С праздником вас, наши дорогие и любимые!» — подписал ролик политик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ВамЛюбимые #Ямал Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da) 6 Мар 2020 в 11:07 PST

В конце видео Артюхов пожелал россиянкам, чтобы в их душе всегда была весна, а также любить и быть любимыми.

Инструмент, на котором губернатор исполнил известную мелодию, лично выбрал пианист Денис Мацуев, пишет URA.RU

Пользователи сети оценили сюрприз от губернатора ЯНАО и поблагодарили его в комментариях за душевное поздравление.

«Очень приятно, душевно, трогательно!»;

«Удивили. Большое спасибо!!!»;

«Просто прекрасно», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что воспитанники Нахимовского военно-морского училища оригинально поздравили жительниц Петербурга с 8 Марта.