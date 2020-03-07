Ида Галич устроила месячному сыну профессиональную фотосессию

Ида Галич отмечает радостное событие — ее сыночку Леону исполнился месяц. В честь праздника телеведущая решила устроить малышу профессиональную фотосессию. Звезда наняла специальную команду детских фотографов, которые возились с младенцем в декорированной студии. Для хороших кадров малыша наряжали в костюмчик авиатора, шапочку с мышиными ушками и другие забавные вещицы.

Получившиеся фотографии теледива опубликовала в Instagram. Серию снимков Ида Галич сопроводила трогательными словами, посвященными маленькому сыну.

«Целый месяц данный товарищ живет с нами. Собеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет. Это определенно лучшее, что мы сделали в своей жизни!» — поделилась знаменитость.

Instagram @galichida

В публикации Ида Галич отметила, что «во время таких фотосессий ребенку не больно, а наоборот очень комфортно».

«Не переживайте. С ним возятся, носятся, убаюкивают специально обученные прекрасные люди», — сказала звезда.

Поклонники единогласно пришли к выводу о том, что маленький Леон — копия звездной мамы.

«У человека губы мамины»;

«Копия Идончик!»

«На маму похож», — написали фолловеры.

Маленький Леон общий сын 29-летней Иды Галич и 27-летнего блогера Алана Басиева. Пара сыграла свадьбу в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иду Галич с первенцем выписали из роддома.