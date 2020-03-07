Ида Галич устроила месячному сыну профессиональную фотосессию
Для хороших кадров артистка наряжала малыша в костюмчик авиатора, шапочку с мышиными ушками и другие забавные вещицы.
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Фото, видео: Instagram @galichida, @babybar.moscow, @vorokha
Ида Галич отмечает радостное событие — ее сыночку Леону исполнился месяц. В честь праздника телеведущая решила устроить малышу профессиональную фотосессию. Звезда наняла специальную команду детских фотографов, которые возились с младенцем в декорированной студии. Для хороших кадров малыша наряжали в костюмчик авиатора, шапочку с мышиными ушками и другие забавные вещицы.
Получившиеся фотографии теледива опубликовала в Instagram. Серию снимков Ида Галич сопроводила трогательными словами, посвященными маленькому сыну.
«Целый месяц данный товарищ живет с нами. Собеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет. Это определенно лучшее, что мы сделали в своей жизни!» — поделилась знаменитость.
В публикации Ида Галич отметила, что «во время таких фотосессий ребенку не больно, а наоборот очень комфортно».
«Не переживайте. С ним возятся, носятся, убаюкивают специально обученные прекрасные люди», — сказала звезда.
Поклонники единогласно пришли к выводу о том, что маленький Леон — копия звездной мамы.
«У человека губы мамины»;
«Копия Идончик!»
«На маму похож», — написали фолловеры.
Маленький Леон общий сын 29-летней Иды Галич и 27-летнего блогера Алана Басиева. Пара сыграла свадьбу в 2018 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иду Галич с первенцем выписали из роддома.
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