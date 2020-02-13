Иду Галич с первенцем выписали из роддома — видео
29-летняя блогерша подарила супругу Алану Басиеву сына Леона.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: Instagram @galichida
Популярный блогер Ида Галич поделилась в Instagram радостной новостью — ее выписали из роддома. Из-за осложнений во время родов маму и ее сына Леона на некоторое время оставили в клинике. Однако сейчас их здоровью ничего не угрожает.
«Мы сегодня выписываемся. Наслаждаюсь этой серостью на улице. Я же из больницы неделю не выходила. Это такой кайф», — сказала звезда.
Леон родился настоящим богатырем: его вес составил почти четыре килограмма, а рост — 52 сантиметра. Во время родов 29-летнюю Иду Галич поддерживал ее супруг 27-летний Алан Басиев. Муж знаменитости очень обрадовался появлению на свет наследника.
«Один из самых важных и знаменательных дней в моей жизни! Спасибо, родная, за наше маленькое чудо!» — написал Алан в микроблоге.
Еще во время беременности Иды Галич ее муж проявил себя как заботливый, готовый к отцовству человек. По словам блогера, Алан Басиев «всегда шел в магазин за гранатом или кефиром». Супруг звезды до сих пор продолжает растирать «распухшие ноги и дико ноющую спину» любимой женщины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич опубликовала серию снимков с новорожденным сыном в соцсети.
Нашли ошибку?