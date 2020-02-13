Популярный блогер Ида Галич поделилась в Instagram радостной новостью — ее выписали из роддома. Из-за осложнений во время родов маму и ее сына Леона на некоторое время оставили в клинике. Однако сейчас их здоровью ничего не угрожает.

«Мы сегодня выписываемся. Наслаждаюсь этой серостью на улице. Я же из больницы неделю не выходила. Это такой кайф», — сказала звезда.

Леон родился настоящим богатырем: его вес составил почти четыре килограмма, а рост — 52 сантиметра. Во время родов 29-летнюю Иду Галич поддерживал ее супруг 27-летний Алан Басиев. Муж знаменитости очень обрадовался появлению на свет наследника.

«Один из самых важных и знаменательных дней в моей жизни! Спасибо, родная, за наше маленькое чудо!» — написал Алан в микроблоге.

Еще во время беременности Иды Галич ее муж проявил себя как заботливый, готовый к отцовству человек. По словам блогера, Алан Басиев «всегда шел в магазин за гранатом или кефиром». Супруг звезды до сих пор продолжает растирать «распухшие ноги и дико ноющую спину» любимой женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич опубликовала серию снимков с новорожденным сыном в соцсети.