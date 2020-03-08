Айза Анохина сделала татуировку на груди — фото
Изображение убывающей Луны вызвало споры в соцсети, некоторые увидели в ней сатанинский символ.
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Фото, видео: Instagram @aizalovesam
Айза Анохина показала новую татуировку. На фото, которое выложила на своей странице в Instagram блогер, хип-хоп-исполнительница, телеведущая и бывшая жена рэпера Гуфа, она демонстрирует тату в виде полумесяца на груди.
«Я к вам со всем сердцем и луной», — подписала она снимок.
Изображение озадачило подписчиков Айзы и вызвало в комментариях бурные дебаты о смысле этого знака.
«Почему убывающая?»
«Сатанинский символ!»
«Это же подкова! На удачу!» - строят версии пользователи.
«Это же «Лунная призма, дай мне силы!"" — предположил кто-то.
«Именно!», — подтвердила Анохина.
Всего же специалисты насчитали на теле Айзы по меньшей мере 25 татуировок. Большинство из них связаны с бывшим мужем певицы Алексеем Долматовым (он же Гуф), с которым она развелась еще в 2014 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о публичной ссоре Айзы Анохиной с юристом Катей Гордон.
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