Айза Анохина показала новую татуировку. На фото, которое выложила на своей странице в Instagram блогер, хип-хоп-исполнительница, телеведущая и бывшая жена рэпера Гуфа, она демонстрирует тату в виде полумесяца на груди.

«Я к вам со всем сердцем и луной», — подписала она снимок.

Instagram @aizalovesam

Изображение озадачило подписчиков Айзы и вызвало в комментариях бурные дебаты о смысле этого знака.

«Почему убывающая?»

«Сатанинский символ!»

«Это же подкова! На удачу!» - строят версии пользователи.

«Это же «Лунная призма, дай мне силы!"" — предположил кто-то.

«Именно!», — подтвердила Анохина.

Всего же специалисты насчитали на теле Айзы по меньшей мере 25 татуировок. Большинство из них связаны с бывшим мужем певицы Алексеем Долматовым (он же Гуф), с которым она развелась еще в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о публичной ссоре Айзы Анохиной с юристом Катей Гордон.