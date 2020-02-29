Айза Анохина и Катя Гордон публично опозорили друг друга

Настоящий скандал разразился между телеведущей Айзой Анохиной и юристом Катей Гордон. Девушки устроили «разборки» в публичном пространстве и поведали общественности множество нелицеприятных фактов друг о друге.

Все началось с того, что бывшая жена рэпера Гуфа 35-летняя Айза Анохина заявила — она сомневается, что у Кати Гордон имеется высшее юридическое образование. Правозащитница не стала терпеть унижений и довольно дерзко ответила сопернице в Instagram.

«Айзу Анохину знала две недели. Крайне пугало то, что ее няня забивала косяк для Айзы при маленьком Сэме. Я, как человек, который, кроме винишка, ничего, пыталась поучать, потом послала к черту. Айза, я принесу диплом, а ты сдай при мне анализ на наркоту», — высказалась знаменитость.

Instagram @katyagordon

После таких заявлений оппонентки Айзу Анохину, что называется, понесло. Телеведущая припомнила множество нелицеприятных моментов, с которыми у нее ассоциируется имя адвоката.

«Катюша Гордон, тест на наркотики мы пойдем делать вместе! И да, маленький Сэм не забудет бабу Катю в истерике у меня дома. А я не забуду тебя, сосущуюся с 75-летним дедом за бабки! Прости, что отвергла тебя, когда ты лезла ко мне целоваться. И прекрати слать свои голые фотки моим друзьям рэперам, не буду называть их имен, они женаты. И вспомни, как ты умоляла меня сделать тебя знаменитой, нос отрезать и шмотки тебе мутить! Неблагодарная алкоголичка и наркоманка — это ты!» — цитирует Анохину Starhit.

Примечательно, что после публичного выяснения отношений и Катя Гордон, и Айза Анохина попросили прощения у своих подписчиков, но отнюдь не друг у друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин резко высказался о Кате Гордон, раскритиковавшей Валерию.