«Нереальная»: фанаты оценили новую прическу Решетовой и сравнили ее с Кардашьян

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Алиса Старжевская
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Модель сделала скромное фото на фоне постера с изображением короны.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Российская модель Анастасия Решетова поделилась фото, на котором стоит на фоне изображения короны.

«You know what I mean», — прокомментировала снимок знаменитость.

Instagram @volkonskaya.reshetova

На фото на девушке — черная куртка свободного кроя, белая футболка, волосы красиво рассыпались по плечам. Поклонники отметили у Решетовой новую прическу, многие нашли сходство с Ким Кардашьян. Также фолловеры поделились наблюдениями, что в последнее время мода на челку вновь вернулась в круг знаменитостей.

«Необычно с челкой смотришься»;

«Мода на челки началась»;

«Ким Кардашьян»;

«Четко»;

«Красивая очень»;

«Какая вы сегодня нереальная», — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова показала трогательное домашнее видео, на котором ее сынишка учится общаться с домашними питомцами. Малыш совсем не боится котов, иногда даже своевольно хватает их за хвосты.

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