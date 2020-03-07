«Нереальная»: фанаты оценили новую прическу Решетовой и сравнили ее с Кардашьян
Модель сделала скромное фото на фоне постера с изображением короны.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Российская модель Анастасия Решетова поделилась фото, на котором стоит на фоне изображения короны.
«You know what I mean», — прокомментировала снимок знаменитость.
На фото на девушке — черная куртка свободного кроя, белая футболка, волосы красиво рассыпались по плечам. Поклонники отметили у Решетовой новую прическу, многие нашли сходство с Ким Кардашьян. Также фолловеры поделились наблюдениями, что в последнее время мода на челку вновь вернулась в круг знаменитостей.
«Необычно с челкой смотришься»;
«Мода на челки началась»;
«Ким Кардашьян»;
«Четко»;
«Красивая очень»;
«Какая вы сегодня нереальная», — писали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова показала трогательное домашнее видео, на котором ее сынишка учится общаться с домашними питомцами. Малыш совсем не боится котов, иногда даже своевольно хватает их за хвосты.
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