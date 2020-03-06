«Хулиган маленький»: Решетова показала видео, как сын хватает кота за хвост

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова разместила трогательное видео на своей странице в Instagram. Знаменитость запечатлела, как сын Ратмир общается с домашними питомцами — котами. Малыш не стесняясь хватает их за хвост, а также звонко смеется, радуясь общению с животными.

«Ой, какое счастье! Котики к нам пришли. <...> Он его схватил за хвост! Но Салему все равно. Вот хулиган маленький», — прокомментировала происходящее избранница музыканта.

Решетова добавила, что карапуз заинтересован в общении с котами, поэтому пожелала питомцам терпения.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Подписчики пришли в восторг от милых кадров и посмеялись, что у котов началась «веселая жизнь». Также многие фанаты отметили, что на этом ролике наследник сильно похож на отца. Однако, поклонники не всегда придерживаются этого мнения: на одной из недавних публикаций фолловеры подчеркивали, что сын — копия мамы.

«Активно познает окружающий мир»;

«Скоро будете котеек по углам собирать, под диваном и под потолком»;

«Соболезную котам»;

«Очень похож на Тимура»;

«Такой пупс классный», — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты обсуждают грудь Решетовой на новом фото.