«Хулиган маленький»: Решетова показала видео, как сын хватает кота за хвост
Фолловеры посочувствовали, что у домашних питомцев началась «веселая жизнь».
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова разместила трогательное видео на своей странице в Instagram. Знаменитость запечатлела, как сын Ратмир общается с домашними питомцами — котами. Малыш не стесняясь хватает их за хвост, а также звонко смеется, радуясь общению с животными.
«Ой, какое счастье! Котики к нам пришли. <...> Он его схватил за хвост! Но Салему все равно. Вот хулиган маленький», — прокомментировала происходящее избранница музыканта.
Решетова добавила, что карапуз заинтересован в общении с котами, поэтому пожелала питомцам терпения.
Подписчики пришли в восторг от милых кадров и посмеялись, что у котов началась «веселая жизнь». Также многие фанаты отметили, что на этом ролике наследник сильно похож на отца. Однако, поклонники не всегда придерживаются этого мнения: на одной из недавних публикаций фолловеры подчеркивали, что сын — копия мамы.
«Активно познает окружающий мир»;
«Скоро будете котеек по углам собирать, под диваном и под потолком»;
«Соболезную котам»;
«Очень похож на Тимура»;
«Такой пупс классный», — отметили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты обсуждают грудь Решетовой на новом фото.
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