«Ботокса нет»: фанаты оценили внешность Лободы благодаря снимку ее продюсера

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина выложила фото со своей артисткой после окончания рабочего дня. Она пожаловалась на усталость и отметила, что даже в такие моменты, когда силы остаются только на сон, Лобода продолжает бодрствовать.

«Иногда так устаешь, что валишься без сил, где придется. Но рядом обязательно окажется тот, кто никогда не спит», — написала Крапивина.

Instagram @natellakrapivina

Поклонники певицы в комментариях развернули дискуссию о том, что хотела сказать этим фото продюсер певицы. Некоторые не удержались от сарказма.

«Света, это фотодоказательство отсутствия ботокса»;

«Или уже сошел ботокс, и надо повторить», — писали скептики.

«Милахи! Молодцы девочки», — отметили более доброжелательно настроенные юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода в очередной раз удивила поклонников, выложив в Instagram фото в розовой меховой шубке, черных кожаных штанах с цепями и бюстгальтере в тон.