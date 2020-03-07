«Ботокса нет»: фанаты оценили внешность Лободы благодаря снимку ее продюсера
Нателла Крапивина поделилась снимком, на котором у певицы очень живая мимика.
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Фото, видео: Instagram @natellakrapivina, @lobodaofficial
Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина выложила фото со своей артисткой после окончания рабочего дня. Она пожаловалась на усталость и отметила, что даже в такие моменты, когда силы остаются только на сон, Лобода продолжает бодрствовать.
«Иногда так устаешь, что валишься без сил, где придется. Но рядом обязательно окажется тот, кто никогда не спит», — написала Крапивина.
Поклонники певицы в комментариях развернули дискуссию о том, что хотела сказать этим фото продюсер певицы. Некоторые не удержались от сарказма.
«Света, это фотодоказательство отсутствия ботокса»;
«Или уже сошел ботокс, и надо повторить», — писали скептики.
«Милахи! Молодцы девочки», — отметили более доброжелательно настроенные юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода в очередной раз удивила поклонников, выложив в Instagram фото в розовой меховой шубке, черных кожаных штанах с цепями и бюстгальтере в тон.
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