Мать Тимати показала, как внучка летает в аэротрубе

Мать известного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова поделилась видео, на котором ее внучка Алиса занимается популярным сейчас видом спорта — воздушной акробатикой — выполняет трюки в аэродинамической трубе.

«Никакого „тяжелого люкса“, только спорт», — написала счастливая бабушка.

Instagram @simona280

Подписчики похвалили малышку, которая выбрала такой непростой вид отдыха. Многие признавались, что давно задумываются о подобном времяпрепровождении.

«Я восхищаюсь вашей девочкой. Сколько сил, терпения. Алиса, ты умничка»;

«Вот это впечатления! Здоровый адреналин вообще все страхи вытесняет»;

«Как кузнечик маленький»;

«Очень круто, Алиса умница, это очень сложно», — писали люди.

Ранее 5-tv.ru писал, Симона Юнусова заявила, что хочет еще внуков. Самая известная российская бабушка в Instagram намекнула своем младшему сыну Артему, что ему следует уже задуматься о продолжении рода.