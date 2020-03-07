Мать Тимати показала, как внучка летает в аэротрубе
Дочь рэпера Алиса продемонстрировала, как можно научиться разнообразным трюкам в невесомости.
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Фото, видео: Instagram @simona280
Мать известного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова поделилась видео, на котором ее внучка Алиса занимается популярным сейчас видом спорта — воздушной акробатикой — выполняет трюки в аэродинамической трубе.
«Никакого „тяжелого люкса“, только спорт», — написала счастливая бабушка.
Подписчики похвалили малышку, которая выбрала такой непростой вид отдыха. Многие признавались, что давно задумываются о подобном времяпрепровождении.
«Я восхищаюсь вашей девочкой. Сколько сил, терпения. Алиса, ты умничка»;
«Вот это впечатления! Здоровый адреналин вообще все страхи вытесняет»;
«Как кузнечик маленький»;
«Очень круто, Алиса умница, это очень сложно», — писали люди.
Ранее 5-tv.ru писал, Симона Юнусова заявила, что хочет еще внуков. Самая известная российская бабушка в Instagram намекнула своем младшему сыну Артему, что ему следует уже задуматься о продолжении рода.
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