«Бабушка-мечта»: мама Тимати заявила, что хочет еще внуков

Мать известного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова заявила, что хочет еще внуков. Самая известная российская бабушка в Instagram намекнула своем младшему сыну Артему, что ему следует уже задуматься о продолжении рода.

«Хочу пожелать себе сил и здоровья, чтобы эта ниточка никогда не прерывалась, а бусинок на ней становилось все больше и больше!!! Интересно, кто следующий? Артем, поторопись, пожалуйста!» — подписала пост звезда.

К публикации Симона Яковлевна прикрепила два видео. На первом архивном ролике запечатлена маленькая Алиса, которую бабушка учит плавать. Второе видео посвящено наследнику музыканта Ратмиру. На свежих кадрах вместе с малышом и Симоной в бассейне плещется уже подросшая Алиса.

Instagram @simona280

Поклонники в очередной раз восхитились мамой Тимати и написали трогательные комментарии под постом.

«Любовь любовная, бабулин внучок»;

«Вы бабушка-мечта»;

«Какая вы классная женщина! Вашим детям очень повезло с мамой и бабушкой»;

«Такие славные. Будьте все здоровы и счастливы», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Тимати выразительно прочитала стихотворение о маме.