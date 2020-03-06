«Бабушка-мечта»: мама Тимати заявила, что хочет еще внуков
Симона Юнусова показала, как с младенчества обучает Алису и Ратмира плаванию.
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Фото, видео: Instagram @simona280
Мать известного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова заявила, что хочет еще внуков. Самая известная российская бабушка в Instagram намекнула своем младшему сыну Артему, что ему следует уже задуматься о продолжении рода.
«Хочу пожелать себе сил и здоровья, чтобы эта ниточка никогда не прерывалась, а бусинок на ней становилось все больше и больше!!! Интересно, кто следующий? Артем, поторопись, пожалуйста!» — подписала пост звезда.
К публикации Симона Яковлевна прикрепила два видео. На первом архивном ролике запечатлена маленькая Алиса, которую бабушка учит плавать. Второе видео посвящено наследнику музыканта Ратмиру. На свежих кадрах вместе с малышом и Симоной в бассейне плещется уже подросшая Алиса.
Поклонники в очередной раз восхитились мамой Тимати и написали трогательные комментарии под постом.
«Любовь любовная, бабулин внучок»;
«Вы бабушка-мечта»;
«Какая вы классная женщина! Вашим детям очень повезло с мамой и бабушкой»;
«Такие славные. Будьте все здоровы и счастливы», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Тимати выразительно прочитала стихотворение о маме.
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