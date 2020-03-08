Гендерный казус: девушка, поменявшая пол в 16 лет, подала иск на клинику в Лондоне

На минувшей неделе мир был занят множеством горячих тем: эпидемией COVID-19, новой волной арабских нелегалов в Европе и даже выборами главного демократа в США. Но одна по-настоящему знаковая новость пришла к нам из Лондона. Там подан первый иск к клинике по перемене пола — от тех, кто считает, что клиника должна отговаривать пациентов от операций и любить свой пол.

Сейчас у Тэвистокского центра две истицы. Одна — мать несовершеннолетней девочки-аутистки, ожидающей сейчас превращения в мальчика. А вторая — 23-летняя женщина — ну, или пока еще женщина, или еще не мужчина — в общем, ее зовут Кира.

История Киры поучительная. В 16 лет, то есть когда нынешняя мода на трансгендерность только начиналась, она пришла в эту самую клинику со словами: «Я всегда была пацанкой, наверное, я мужчина в теле женщины, да?».

«Ага, конечно», — ответили врачи и начали давать медикаменты, от которых у нее затормозилась перестройка организма. А потом хирургически удалили ей грудь.

А потом, когда у девушки уже выросла борода, она вдруг поняла, что она вообще-то вовсе не настолько юноша внутри. Что она, в сущности, девушка и ей комфортно быть собой, а еще, что она уже довольно сильно изуродована и что детей у нее теперь точно не будет. В итоге она выкатила к клинике иск с требованием: «Какого черта, я же была ребенком, почему вы даже не пытались меня отговорить?»

И это действительно неплохой вопрос. В современном западном обществе сажают на многие годы взрослых теть, занявшихся сексом с 17-летними спортсменами, потому что эти юные лоси, как считается, еще невинные дети и не отвечают за себя.

А 16, 15, 12 и 10-летние дети, оказывается, могут решать, какого они хотят быть пола? Черт, почему? Ну, и клинике сейчас, конечно, не позавидуешь. С одной стороны — на нее наседают транс-активисты, число которых за последние пять лет увеличилось на порядок — в Швеции в 16 раз, в Великобритании вообще, кажется в 25. Попробуй начать отговаривать истеричного подростка от перемены пола. А с другой стороны — появились уже жертвы, которые повзрослели и поняли, что с ними сделали. Но знаете что, уважаемые зрители? Кого-кого, а начальство спецклиники, многое сделавшее для пропаганды нынешней транс-волны, тут не очень жалко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар объявил себя трансгендером.