«Глаз не оторвать!» — Ходченкова продемонстрировала элегантный вечерний образ
Российская актриса опубликовала очаровательное фото в полный рост на своей странице в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova
Российская актриса Светлана Ходченкова покорила сеть новым элегантным образом. На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, сделанный в Дубае. На нем она позирует в роскошном черном платье в пол и утонченных босоножках на шпильке.
На этот раз теледива решила почти полностью отказаться от аксессуаров, оставив из них только аккуратные часы на запястье и стильный клатч. Волосы Ходченкова собрала в густую косу, которая смотрелась вместе с платьем довольно оригинально и свежо.
Фанаты пришли в изумление от такого бесподобного образа светской львицы и не смогли скрыть восторга перед ее красотой.
«Глаз не оторвать!»
«Потрясающая!»
«Вы бесподобны!»
«Обожаю вас. Прямо глаза мои отдыхают на вас. Умничка! Украшение любого фильма. Успехов!» — признались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ходченкова похвасталось фигурой в бикини.
Нашли ошибку?