Российская актриса Светлана Ходченкова покорила сеть новым элегантным образом. На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, сделанный в Дубае. На нем она позирует в роскошном черном платье в пол и утонченных босоножках на шпильке.

На этот раз теледива решила почти полностью отказаться от аксессуаров, оставив из них только аккуратные часы на запястье и стильный клатч. Волосы Ходченкова собрала в густую косу, которая смотрелась вместе с платьем довольно оригинально и свежо.

Фанаты пришли в изумление от такого бесподобного образа светской львицы и не смогли скрыть восторга перед ее красотой.

Instagram @svetlana_khodchenkova

«Глаз не оторвать!»

«Потрясающая!»

«Вы бесподобны!»

«Обожаю вас. Прямо глаза мои отдыхают на вас. Умничка! Украшение любого фильма. Успехов!» — признались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ходченкова похвасталось фигурой в бикини.