Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram соблазнительное фото. На снимке знаменитость позирует в сексуальном красном бикини, сидя на бортике бассейна. Кинодива в блаженстве смотрит в небо, рядом с ней стоит прохладительный напиток.

Артистка отдыхает в роскошном пятизвездочном отеле, расположенном на искусственном острове в Дубае. Интерьер фешенебельной гостиницы оформлен в современном итальянском стиле. Звезда сопроводила фотографию из отпуска хэштегом #настроениепятница.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Поклонники Светланы Ходченковой высоко оценили опубликованный снимок. Фанаты похвалили кумира за идеальную фигуру и естественную красоту. Меньше чем за сутки фотография, сделанная звездой в ОАЭ, набрала более 20 тысяч лайков.

«Просто красатуля»;

«Какая же она крутая!»

«Мадам»;

«Солнечная!» — написали фолловеры.

Светлана Ходченкова успевает не только блистать на экране и посещать разные страны, но и уделяет время любимому увлечению — танцам у пилона, пишет Утро.ру. Недавно звезда разместила фото с занятий танцами в сексуальном наряде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Ходченкова выложила чувственное фото с Устюговым.