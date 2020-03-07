«Какая же крутая!» — 37-летняя Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в ОАЭ
Актриса наслаждается всеми атрибутами отпуска в роскошном пятизвездочном отеле в Дубае.
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Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram соблазнительное фото. На снимке знаменитость позирует в сексуальном красном бикини, сидя на бортике бассейна. Кинодива в блаженстве смотрит в небо, рядом с ней стоит прохладительный напиток.
Артистка отдыхает в роскошном пятизвездочном отеле, расположенном на искусственном острове в Дубае. Интерьер фешенебельной гостиницы оформлен в современном итальянском стиле. Звезда сопроводила фотографию из отпуска хэштегом #настроениепятница.
Поклонники Светланы Ходченковой высоко оценили опубликованный снимок. Фанаты похвалили кумира за идеальную фигуру и естественную красоту. Меньше чем за сутки фотография, сделанная звездой в ОАЭ, набрала более 20 тысяч лайков.
«Просто красатуля»;
«Какая же она крутая!»
«Мадам»;
«Солнечная!» — написали фолловеры.
Светлана Ходченкова успевает не только блистать на экране и посещать разные страны, но и уделяет время любимому увлечению — танцам у пилона, пишет Утро.ру. Недавно звезда разместила фото с занятий танцами в сексуальном наряде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Ходченкова выложила чувственное фото с Устюговым.
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