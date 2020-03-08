Врачи назвали малозаметные признаки рака поджелудочной железы
Медики не устают повторять: важно следить за организмом и происходящими в нем изменениями.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Ernst-Georg Kohout, Mara Brandl, West Coast Surfer, Jiri Hubatka
Рак поджелудочной железы, обнаруженный на ранних этапах, может быть излечен с вероятностью в 85%. Однако первые симптомы заболевания зачастую малозаметны, поэтому пациенты не обращают на них должного внимания.
Доктора не перестают напоминать — нужно следить за изменениями в состоянии организма и при любых подозрениях незамедлительно обращаться в медучреждения. Врачи назвали первые симптомы образования опухоли в поджелудочной железе, пишет MedikForum.
Данный вид онкологического заболевания способен распространиться в печень и затруднить выведение желчи. Это чревато изменениями цвета кожи и глаз — они становятся желтыми.
Еще один признак — темная моча. Она может приобрести оранжевый или даже коричневый цвет.
Стеаторея (избыток жира в кале) и пигментированный кал также могут указывать на рак поджелудочной железы. Если фекалии с трудом отходят от унитаза и имеют неоднородный оттенок — обратитесь к врачу.
Появление кожных заболеваний может стать еще одним признаком, который поможет диагностировать рак на ранней стадии. Различные участки кожи могут начать краснеть и чесаться.
Большинство раковых больных рассказывают о тупой боли в верхней части живота, что также считается симптомом заболевания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкие онкологи рассказали о лучшей диете для профилактики рака.
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