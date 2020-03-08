Врачи назвали малозаметные признаки рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы, обнаруженный на ранних этапах, может быть излечен с вероятностью в 85%. Однако первые симптомы заболевания зачастую малозаметны, поэтому пациенты не обращают на них должного внимания.

Доктора не перестают напоминать — нужно следить за изменениями в состоянии организма и при любых подозрениях незамедлительно обращаться в медучреждения. Врачи назвали первые симптомы образования опухоли в поджелудочной железе, пишет MedikForum.

Данный вид онкологического заболевания способен распространиться в печень и затруднить выведение желчи. Это чревато изменениями цвета кожи и глаз — они становятся желтыми.

Еще один признак — темная моча. Она может приобрести оранжевый или даже коричневый цвет.

Стеаторея (избыток жира в кале) и пигментированный кал также могут указывать на рак поджелудочной железы. Если фекалии с трудом отходят от унитаза и имеют неоднородный оттенок — обратитесь к врачу.

Появление кожных заболеваний может стать еще одним признаком, который поможет диагностировать рак на ранней стадии. Различные участки кожи могут начать краснеть и чесаться.

Большинство раковых больных рассказывают о тупой боли в верхней части живота, что также считается симптомом заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкие онкологи рассказали о лучшей диете для профилактики рака.