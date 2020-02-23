Немецкие онкологи рассказали о лучшей диете для профилактики рака

Оздоровить организм и уберечь его от рака способна диета с высоким содержанием клетчатки и овощей. К такому заключению пришла врач-онколог одной из клиник Гамбурга Антония Бейтцен-Хейнеке.

По словам специалиста, красное мясо следует употреблять не чаще одного-двух раз в неделю, поскольку в больших количествах данный продукт может провоцировать рак толстой кишки.

Также важно ограничить потребление сахара, включая фрукты, поскольку излишнее количество фруктозы активно вредит здоровью.

Онколог советует употреблять в пищу больше овощей и цельнозерновых культур. Безусловно, от сладких напитков нужно отказаться, заменив их несладким чаем или простой водой.

В свою очередь американский врач Сома Мэндел подчеркивает, что существует прямая взаимосвязь между здоровым питанием и возникновением рака, пишет портал prevention.com. Он напомнил, что переработанное мясо и алкоголь являются чуть ли не главными врагами организма.

Ранее врачи назвали самый эффективный метод борьбы с раком.