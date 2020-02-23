Немецкие онкологи рассказали о лучшей диете для профилактики рака
Врач-онколог Антония Бейтцен-Хейнеке особо оговаривают, сколько раз в неделю допустимо есть мясо.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack, Gao Jing, Andrey Arkusha, Arco Images / Musterer, Werner, Kroener, U.
Оздоровить организм и уберечь его от рака способна диета с высоким содержанием клетчатки и овощей. К такому заключению пришла врач-онколог одной из клиник Гамбурга Антония Бейтцен-Хейнеке.
По словам специалиста, красное мясо следует употреблять не чаще одного-двух раз в неделю, поскольку в больших количествах данный продукт может провоцировать рак толстой кишки.
Также важно ограничить потребление сахара, включая фрукты, поскольку излишнее количество фруктозы активно вредит здоровью.
Онколог советует употреблять в пищу больше овощей и цельнозерновых культур. Безусловно, от сладких напитков нужно отказаться, заменив их несладким чаем или простой водой.
В свою очередь американский врач Сома Мэндел подчеркивает, что существует прямая взаимосвязь между здоровым питанием и возникновением рака, пишет портал prevention.com. Он напомнил, что переработанное мясо и алкоголь являются чуть ли не главными врагами организма.
Ранее врачи назвали самый эффективный метод борьбы с раком.
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