Очередь в Эрмитаж растянулась на всю Дворцовую площадь

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Светлана Александрова
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В петербургских музеях, объявивших бесплатный вход в праздничный день, наблюдается аншлаг.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр

Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге перегородила очередь желающих провести праздничный день в Эрмитаже. Музей объявил, что 8 марта билеты для всех категорий индивидуальных посетителей будет бесплатными. Воспользоваться такой возможностью решили как петербуржцы, так и гости города. В очереди, которая заканчивается где-то у арки Главного штаба, стоят люди из разных городов России, разного возраста, многие с детьми, некоторые с совсем маленькими. Пускают в музей довольно большими группами, но все равно любителям искусства, похоже, стоять в очереди придется долго.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, с этого года Эрмитаж организовал на своем официальном сайте онлайн-трансляцию, на которой можно в режиме реального времени посмотреть, велика ли очередь в музей и как быстро она проходит. Однако камеры снимают только во дворе Зимнего дворца, количество ожидающих за его пределами, на Дворцовой площади не видно.

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