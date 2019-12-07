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Эрмитаж с 2020 года будет транслировать очередь в музей в реальном времени

, 16:33 | Мария Скрипкина Видео 62

Также в следующем году рамки для досмотра перенесут из помещений музея под арку при входе во двор, для этого возведут специальный павильон.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Государственный Эрмитаж с нового года будет транслировать на своем сайте очередь в музей в реальном времени, чтобы посетители могли удаленно принять решение, стоять ли им в ней. Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пишет ТАСС.

«Мы собираемся решить вопросы с очередью. Мы с начала года будем транслировать на сайте очередь, чтобы каждый мог выбирать, идти ему, или нет», — сказал Пиотровский

Также, по его словам, в следующем году планируется еще одно нововведение для посетителей, связанное с их безопасностью. Рамки для досмотра перенесут из помещений Зимнего дворца под арку при входе во двор. Специально для этого будет построен павильон.

По данным генерального директора Эрмитажа, в этом году музей посетили уже четыре с половиной миллиона человек. Но известно, что самый пик посещений Зимнего дворца приходится на новогодние праздники. В прошлом году за зимние каникулы его посетили более 109 тысяч человек, музей раздал посетителям в очереди 20 тысяч чашек чая.

Также, в этом году Эрмитаж празднует свое 255-летие – в честь праздника вход в музей в субботу, 7 декабря, сделали бесплатным. Это привело к огромной очереди, растянувшейся по Дворцовой площади. Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях и сообщают, что с каждым часов количество людей только увеличивается.

Instagram @p_azbelev

Ранее 5-tv.ru писал о том, что главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин скончался в Петербурге.

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