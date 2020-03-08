Юлия Ковальчук похвасталась подарком на 8 марта от дочери

Говорят, что самый заветный подарок на 8 марта женщина хочет получить от любимого. Но бывают и исключения. Певица Юлия Ковальчук рассказала в Instagram о лучшем подношении в этот день, которое она получила от двухлетней дочери.

«Пусть этот день, милые девочки, принесет вам столько же радости, сколько эта открытка моей дочери подарила мне! И не важно, кто и как относится к этому празднику, главное, что почти все женщины страны хоть ненадолго забудут о невзгодах и улыбнутся вопреки всему!!!» — написала артистка.

Instagram @juliakovalchuk

Подписчики поздравили Ковальчук с праздником и поразились тому, какая талантливая дочурка у нее подрастает.

«Ваша дочка в 2.5 делает такие открытки?»

«Так мило»;

«Юлечка, очень красивая открытка! Доченька — большая умница!» — восхищались фанаты.

Не обошлось и без скептиков. Некоторые усомнились, что малолетний ребенок мог так четко и аккуратно вывести на открытке надпись.

«А кто написал, Алексей?» — не поверили в способности девочки подписчики.

Певица не зря упомянула в посте, что к празднику 8 марта все относятся по-разному. Ранее 5-tv.ru писал о знаках зодиака, представительницы которых ненавидят романтику.