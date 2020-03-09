Чем отличается рацион питания Путина, Меркель, Трампа и Санчеса?

Эксперты издания El Confidencial сравнили рацион питания президента России Владимира Путина, его американского коллеги Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьера Испании Педро Санчеса. При анализе учитывали кулинарные предпочтения лидеров государств и уровень их физической активности.

По словам специалистов, Владимир Путин находится в отличной физической форме. Он активно занимается спортом, плавает в бассейне, играет в хоккей и катается на лыжах. Что касается питания, то президент РФ следит за его рационом.

На завтрак российский лидер привык употреблять яйца, сухофрукты и гречневую кашу с добавлением проса и алтайского меда. Из других любимых блюд главы государства — уха из лосося и трески, говядина с рисом, жареный ягненок, рыба и красная икра.

Из напитков Путин чаще всего предпочитает турецкий кофе, зеленый или травяной чай. На ужин он пьет кефир. По словам диетолога Андреа Маркеса, рацион и образ жизни российского президента оптимальны.

В то же время у американского лидера Дональда Трампа, согласно исследованию экспертов, рацион питания нуждается в корректировке. Президент США имеет повышенный уровень холестерина, а по весу принадлежит к категории людей с легкой формой ожирения.

Мало того что Трамп ведет малоподвижный образ жизни, он злоупотребляет фастфудом. Его рацион основан на гамбургерах и сэндвичах с яйцами и большим количеством сыра, бекона и соусов, жареных крылышках с картошкой фри, пицце и выпечке, что вредно для организма в больших количествах.

Что касается канцлера ФРГ Ангелы Меркель, то она предпочитает традиционное немецкие блюда: сосиски с соусом и пюре, сырное фондю и пиво. На ужин она обычно ест овощи. По мнению специалистов, политику не хватает физической активности. Она любит кататься на лыжах, однако в целом ее занятия спортом нерегулярны.

В то же время председатель правительства Испании Педро Санчес, напротив, много занимается спортом. Он соблюдает средиземноморскую диету и ежедневно пьет много воды. Также из напитков он предпочитает кофе или красное вино.

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