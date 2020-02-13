В Финляндии высоко оценили питание в российских школах

Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине и поделилась впечатлениями в своей статье. Она призналась, что система питания в учебном учреждении у нее вызвала восторг. Ее поразила организация самого процесса и качество блюд.

В своем материале автор отметила, что детям подавали борщ и макароны с котлетой. Каждому ребенку полагался хлеб и компот. Такой полноценный обед, по ее словам, стоит всего два евро (около 137 рублей).

Крунвалль удивилась порядку, принятому в школьной столовой: целый класс по очереди подошел к раковинам, помыл руки и только после этого сел за стол. Журналистка отметила, что, общаясь друг с другом, обучающиеся учились себя культурно вести за столом и приобретали навыки общения за едой.

Для посетительницы гатчинской школы неожиданностью стала также система дежурств, при которой определенный класс помогал с подачей блюд другим ученикам. Ей понравилась эта идея.

Кроме того, своей статье Крунвалль рассказала о недавнем предложении президента РФ Владимира Путина обеспечить всех младшеклассников бесплатным горячим питанием. По слловам журналистки, директор местной школы высоко оценил данное предложение главы страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Госдумы поддержал поправки президента о бесплатном горячем питании для школьников. Предполагается, что осуществляться нововведение будет поэтапно с 1 сентября 2020 года по сентябрь 2023-го..