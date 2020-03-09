В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО
Документ должен включать в себя риски утраты или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
Новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) стал действовать в России. Соответствующее распоряжение Центробанка опубликовано на официальном сайте организации.
Согласно нововведениям, начиная с 8 марта данные о договоре КАСКО водители смогут указать на обратной стороне полиса обязательной «автогражданки». Кроме того, теперь заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа не потребуется.
Документ предусматривает несколько требований к новым полисам ОСАГО. Теперь он обязательно должен включать в себя риски утраты или повреждения авто, а также может предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы.
Среди прочих условий — обязательное совпадение сроков ОСАГО и КАСКО. Если полис обязательной «автогражданки» перестает действовать, то договор добровольного страхования также признается недействительным.
По мнению председателя партнера аналитического агентства «Автостат» и автообозреватель «Вести FM» Игоря Моржаретто, идея объединить полиса ОСАГО и КАСКО на первый взгляд кажется довольно странной.
«Разница их в том, что ОСАГО — это обязательное страхование, а КАСКО — добровольное. И лично я не представляю, как их можно объединить», — признался он в интервью URA.RU.
Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, в свою очередь, предупредил об опасностях изменений.
«Я в этом вижу угрозу того, что страховщики могут отказывать в выдаче полиса ОСАГО в случае несогласия на получение КАСКО. Возможно, с подачи страховщиков агенты будут предлагать облегченные и недорогие полисы КАСКО, которые, по факту, никакой пользы приносить человеку не будут», — отметил эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ОСАГО может стать дороже для злостных нарушителей ПДД: в Госдуме рассматривается проект закона об индивидуальных тарифах на страхование автогражданской ответственности.
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