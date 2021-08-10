ТОП-5 самых коротких браков зарубежных и российских звезд

Расставание продюсера Джона Питерса со звездой мужских журналов Памелой Андресон меньше чем через две недели после свадьбы шокировало многих. Однако у знаменитостей бывали и более короткие браки.

Пятое место: Кармен Электра и Деннис Родман

Баскетболист Деннис Родман всегда был известен своими эпатажными поступками. Одним из них стал его брак с моделью и коллегой Памелы по мужским журналам Кармен Электрой. Они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе в 1998 году — ранним утром после бурной вечеринки. Девять дней спустя молодожены попросили аннулировать их брак.

Четвертое место: Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов

Те же девять дней продлился брак российских звезд 1990-х годов Натальи Ветлицкой и Евгения Белоусова. На момент знакомства они оба уже состояли в отношениях. Сначала влюбленные встречалась тайно, но спустя три месяца поженились.

Свадьба состоялась в самый разгар новогодних праздников — 1 января 1989 года. Знакомые пары говорили, что решение о женитьбе они приняли спонтанно. Их расписали в тот же день по договоренности с сотрудниками ЗАГСа.

Третье место: Николас Кейдж и Эрика Койке

Голливудского актера Николаса Кейджа сложно назвать человеком, которому везет в любви. Он был женат четыре раза, а его последний брак с официанткой Эрикой Койке продлился четыре дня. Очевидцы рассказывали, что пара зарегистрировала союз в Лас-Вегасе, когда Кейдж был сильно навеселе.

Койке затем утверждала, что Кейдж подверг ее публичному унижению. Пресса писала, что она даже требовала от актера денежную компенсацию. Заплатил ли он, неизвестно.

Второе место: Бритни Спирс и Джейсон Александр

Известная певица Бритни Спирс вышла замуж за друга детства Джейсона Александра в 2004 году. Эта новость мгновенно облетела все СМИ, а пару дней спустя появилась еще одна: пара потребовала расторгнуть их брак через 55 часов после женитьбы.

Джейсон тогда сказал журналистам, что решение о разводе приняла Бритни. Молодой человек отмечал, что был по-настоящему влюблен в певицу и не хотел расставания.

Первое место: Игорь Матвиенко и Джуна

Возглавил ТОП-5 самых коротких браков звезд союз целительницы Джуны и продюсера Игоря Матвиенко. Свадьба состоялась в 1986 году: ей тогда было 37 лет, а ему — 26. Развестись они решили спустя 24 часа после свадьбы.

Целительница затем говорила, что стала женой продюсера из-за проигранного спора своему брату. Матвиенко говорил, что перед свадьбой с Джуной знал ее около года. Он подчеркивал, что никакого романа между ними не было.

После развода продюсер неоднократно женился — у него пятеро детей от разных женщин. Джуна с тех пор ни разу не выходила замуж.

Лас-Вегас находится в штате Невада, который прославился как территория больших возможностей. Причины было две: тут проходили считавшиеся аморальными во всей стране молниеносные свадьбы и жестокие бои. Со временем бои запретили, но браки в «городе Ангелов» по-прежнему продолжают регистрировать в день обращения.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, Джон Питерс стал пятым мужем Памелы Андерсон. Он бросил ее по СМС через 12 дней после свадьбы, а затем обручился с другой актрисой.