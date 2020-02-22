Экс-муж Памелы Андерсон вновь обручился спустя несколько дней после их расставания

Пятый муж Памелы Андерсон Джон Питерс, с которой он расстался спустя 12 дней после свадьбы, вновь обручился — его избранницей стала бывшая возлюбленная актриса Джулия Бернхем.

Практически сразу после разрыва голливудский продюсер выдвинул обвинения в том, что Памела вышла за него замуж только ради того, чтобы он погасил ее долги. Однако сама звезда сразу же опровергла эти слова, заявив, что ей «не нужно, чтобы кто-то оплачивал ее долги», сообщает издание Ladysmith Chemainus Chronicle.

Спустя время Питерс стал отрицать свои обвинения в адрес экс-супруги. Он утверждает, что финансовые вопросы касаются только их двоих. При этом Джон добавляет, что Памеле он всего лишь «помог в нужде».

«Я полюбил эту малышку, когда ей было 20, и до сих пор люблю ее. Мы — друзья и всегда ими останемся», — приводит слова Джона издание.

Памела Андерсон и Джон Питерс дружили в течение 30 лет. 20 января 2020 года пара устроила тайную церемонию бракосочетания, на которой присутствовали только самые близкие родственники и друзья. Однако брак молодоженов продлился всего лишь 12 дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-супруг Памелы Андерсон пожалел, что связался со звездой.