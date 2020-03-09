В Якутске нашли контейнер с сотней мертвых собак и кошек

Сотню трупов собак и кошек нашли в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске. Об этом сообщили зоозащитники благотворительного фонда «Белый Бим» в Instagram.

«Вот, открыли контейнер. 9 марта 2020 года, территория пункта передержки города Якутска, ул. Очеченко, 57. Замок был открыт, очень большое количество трупов. Наверное, сто. Сверху кошки», — рассказывает зоозащитница.

В пункте передержки животных (ППЖ) содержалось около 200 особей кошек и собак. В помещениях, где жили кошки, в рамках проверки зоозащитники не обнаружили ни одного животного. После этого, по их словам, был найден контейнер с трупами.

Ранее сообщалось, что у одной из отловленных собак обнаружили бешенство. Из-за этого передержка была закрыта на карантин. Как сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева, ни она, ни сотрудники ППЖ не имеют отношения к убийству собак.

«Обращаю ваше внимание, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией города Якутска или сотрудниками ППЖ», — написала чиновница на своей странице в Instagram.

По ее словам, она больше других заинтересована в том, чтобы в городе соблюдалось законодательство по защите как людей, так и животных. По факту обнаружения трупов собак мэр обратилась в полицию и прокуратуру, чтобы установить детали происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в законе об ответственном обращении с животными нашлась лазейка.