США приступили к выводу войск из Афганистана

Соединенные Штаты Америки приступили к выводу войск из Афганистана в рамках подписанного 29 февраля в Дохе мирного соглашения с запрещенным в РФ движением «Талибан». Об этом заявил официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетта.

«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением „Талибан“* командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тысяч в течение 135 дней», — цитирует Легетту ТАСС.

По его словам, американские войска продолжают свою антитеррористическую деятельность в регионе и оказывает необходимую поддержку национальным силам обороны и безопасности Афганистана, а сокращение численности войск не повлияет на военный потенциал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после подписания мирного соглашения вывод войск из Афганистана начнется «незамедлительно», а в случае его нарушения американские военные также стремительно вернутся в регион.

* — запрещена в РФ.