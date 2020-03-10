В Петербург прибыли мощи Иоанна Крестителя

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Светлана Шевченко
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К святыне можно будет приложиться в Казанском соборе до 17 марта.

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Фото, видео: azbyka.ru, 5-tv.ru

Мощи святого Иоанна Крестителя прибыли в Санкт-Петербург. В сопровождении настоятеля монастыря святого Иоанна Предтечи в Христианском квартале Иерусалима архимандрита Варфоломея Мелиссиноса святыня прибыла в Казанский собор Северной столицы.

В кафедральном соборе она будет находиться до 17 марта. Посещение будет разрешено с 8 утра до 23 часов вечера.

Как сообщается на сайте «Глобус митрополии», приезд мощей в Петербург был осуществлен по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и Блаженнейшего Патриарха Святаго града Иерусалима и всея Палестины Феофила.

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