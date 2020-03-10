В Петербург прибыли мощи Иоанна Крестителя

Мощи святого Иоанна Крестителя прибыли в Санкт-Петербург. В сопровождении настоятеля монастыря святого Иоанна Предтечи в Христианском квартале Иерусалима архимандрита Варфоломея Мелиссиноса святыня прибыла в Казанский собор Северной столицы.

В кафедральном соборе она будет находиться до 17 марта. Посещение будет разрешено с 8 утра до 23 часов вечера.

Как сообщается на сайте «Глобус митрополии», приезд мощей в Петербург был осуществлен по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и Блаженнейшего Патриарха Святаго града Иерусалима и всея Палестины Феофила.