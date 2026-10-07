«Должен откликаться»: Катя Лель раскрыла, какого мужчину хочет видеть рядом

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Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 37 0

При этом певице не нужны отношения ради отношений.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Катя Лель назвала главные качества будущего избранника

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, каким представляет мужчину, с которым готова строить отношения. Своими требованиями к потенциальному избраннику артистка поделилась с 5-tv.ru на презентации сетевого телеканала.

По словам Лель, рядом с ней должен находиться внимательный и добрый человек.

«Явно очень внимательный, добрый, осознанный, состоявшийся. <…> Человек, который должен откликаться в сердце», — сказала певица.

Артистка подчеркнула, что не стремится вступать в отношения исключительно ради самого факта отношений. По ее словам, женщина должна понимать, насколько ей подходит человек, и не соглашаться на союз, который не соответствует ее представлениям о взаимном уважении.

Лель также отметила важность личных границ. Она считает, что партнеры должны учитывать чувства друг друга и не допускать поведения, которое может восприниматься как неуважение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель рассказала о своей главной мечте. Певица также призналась, что хотела бы навсегда избавить человечество от болезней.

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«Должен откликаться»: Катя Лель раскрыла, какого мужчину хочет видеть рядом

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