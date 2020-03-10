Черный понедельник: повлияют ли последние волнения на бирже на экономику России

Все внимание бизнесменов, политиков, и простых граждан сейчас приковано к рынку нефти. После развала сделки ОПЕК+ цена на топливо резко упала более чем на 25 процентов. Вслед за этим лихорадит и валютные рынки.

В российском Минфине заверили, что ситуация под контролем: у государства хватит резервов на выполнение всех социальных обязательств. Георгий Гривенный о нефтяном шторме и его последствиях.

Российское правительство собралось на срочное совещание по поводу обвала мировых цен на нефть и резкого ослабления стоимости рубля по отношению к доллару и евро. Говорили без камер, информационные агентства лишь процитировали слова министра энергетики Александра Новака.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе», — заявил на совещании Новак.

Самым последним «черный понедельники» наступил на Нью-Йоркской фондовой бирже. Хотя буквально через минуту все котировки окрасили в тревожный алый цвет — индексы S& P, NASDAQ и Dow Jones просто рухнули. Все крупные американские компании потеряли миллиарды долларов. Пришлось останавливать торги и брать 15-минутый тайм-аут, иначе до новой «Великой депрессии было недалеко».

Так называемая сделка ОПЕК+ последние три года регулировала, кто и сколько нефти должен добывать и продавать на рынках. Причем объемы с каждым годом становились все меньше и меньше. И вот теперь, когда картель вышел с новым предложением: еще больше сократить добычу из-за эпидемии коронавируса, Россия сочла эту сделку для себя невыгодной и объявила о том, что с 1 апреля все ограничения снимаются. Саудовская Аравия в ответ «выбросила на рынок» еще больше нефти, что и спровоцировало обвал, как цен на «черное золото», так и всех мировых биржевых котировок.

«Для Саудовской Аравии это решение России — не продлевать соглашение по ОПЕК — стало шоком. Мы с 2016 года соблюдали это соглашение. А вот, например, США за это же время нарастили свой сланцевую нефть, аж, на 30 процентов, что дало им возможность давить на других игроков рынка», — поясняет политолог Андрей Кошкин.

Рынок в Гонконге вообще обвалился, в Европе все ведущие индексы — сильно просели. Не мог остаться в стороне и российский рубль, ушедший в сильный минус — доллар поднимался до отметки 73 рубля, а евро подскочил до цифры в 88 рублей.

«Сейчас при этих условиях Россия ежедневно не зарабатывает на нефти 1500 рублей за баррель. Это очень большие потери. И при такой тенденции можно говорить о дальнейшем ослаблении рубля на 20-25 процентов. При этом России надо срочно менять „бюджетное правило“», — считает финансист Андрей Плотников.

Так называемое «бюджетное правило», регулирующие поведение наших финансовых властей при резких колебаниях цен на нефть, от которых российская экономика сохраняет серьезную зависимость, было немедленно приведено в действие. Центробанк заявил о том, что в ближайшие 30 дней не будет покупать валюту на внутреннем рынке. Это обычное средство борьбы с финансовыми спекулянтами, которые сейчас активно пытаются заработать на скачках курсов.

«Когда Центробанк покупает валюту, он играет против российского рубля. А сейчас итак хватает внешних факторов, его ослабляющих. Вполне здравое нормальное решение», — считает экономист Антон Шабанов.

На сайте Министерства финансов появилось сообщение о том, что накопленных в Фонде национального благосостояния резервов хватит для обеспечения всех социальных обязательств даже при цене 25-30 долларов за баррель. У России действительно есть «финансовая кубышка», позволяющая оставаться госбюжету «в игре» даже при сильных «нефтяных штормах». Об этом и на совещании в Белом доме говорил глава Минфина Антон Силуанов.

«Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть», — подчеркнул глава Минфина.

И действительно, все согласны с тем, что низкие цены на нефть никому не выгодны. Даже той же Саудовской Аравии, чей национальный нефтепроизводитель «Сауди Арамко» тоже сильно потерял в цене. Все ждут новостей с двух фронтов: когда сядут за стол переговоров по сделке ОПЕК+ и что там с коронавирусом?

«Такое происходит один раз в десятилетие. Например, настоящее финансовое цунами в 1987-м, 1997-м или в 2008 году. Эпидемия коронавируса вызвала крах фондового рынка», — заявляет генеральный директор GEO SECURITIES Фрэнсис Лун.

Уже в конце понедельника цены на нефть отыграли падение на 30 процентов. Эксперты прогнозируют их дальнейший рост, а значит не советуют гражданам прямо сейчас бежать в обменники и покупать доллары и евро. Есть большой риск, что скоро они серьезно потеряют в цене.