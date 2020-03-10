Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Герцоги Сассекские в последний раз вышли в свет в качестве старших членов британской королевской семьи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephen Lock, 5-tv.ru
Принц Гарри и его жена Меган Маркл попрощались с монаршими обязанностями. Герцоги Сассекские в последний раз вышли в свет в качестве старших членов британской королевской семьи.
Они посетили дневную службу в Вестминстерском аббатстве. Там же присутствовали Елизавета Вторая, все самые близкие ее родственники и две тысячи прихожан.
Гарри и Меган отказались от королевских полномочий по собственному желанию. Пара решила вести независимый образ жизни. В том числе - в вопросе финансов. Британские подданные больше не будут обеспечивать супругов. Зато Гарри и Меган сохранят свои титулы. Они планируют жить в Канаде и регулярно ездить в Британию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
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