Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Принц Гарри и его жена Меган Маркл попрощались с монаршими обязанностями. Герцоги Сассекские в последний раз вышли в свет в качестве старших членов британской королевской семьи.

Они посетили дневную службу в Вестминстерском аббатстве. Там же присутствовали Елизавета Вторая, все самые близкие ее родственники и две тысячи прихожан.

Гарри и Меган отказались от королевских полномочий по собственному желанию. Пара решила вести независимый образ жизни. В том числе - в вопросе финансов. Британские подданные больше не будут обеспечивать супругов. Зато Гарри и Меган сохранят свои титулы. Они планируют жить в Канаде и регулярно ездить в Британию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.