В Симферополе прошла торжественная церемония «Эстафеты Победы». Макет пограничного столба с георгиевской лентой в Крым доставили самолетом из Москвы.

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. После церемонии в Гагаринском парке организовали праздничный концерт, выставку вооружения и полевую кухню.

«Главная цель патриотической акции — формирование у нашей молодежи активной жизненной позиции, гражданской ответственности за судьбу страны, быть готовым стать причастным к Великой истории нашего народа», — заявил представитель ставропольского отделения «Российского союза ветеранов пограничной службы» Виктор Мушеманский.

Участники акции проедут больше 60 тысяч километров вдоль границ России, Азербайджана, Армении, Беларусии, Казахстана и других стран СНГ. «Эстафета Победы» завершится в Александровском саду в Москве у могилы Неизвестного солдата в День пограничника — 28 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о старте в Калининградской области эстафеты «Дороги Победы!».