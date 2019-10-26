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Эстафета «Дорогами Победы!» стартовала в Калининградской области

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Мероприятие посвящено взятию советскими войсками населенных пунктов на территории Восточной Пруссии и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Региональная эстафета «Дорогами Победы» стартовала в Калининградской области в городе Нестерове. Мероприятия посвящены взятию советскими войсками населенных пунктов на территории Восточной Пруссии в 1944–1945 годах и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Старт акции дал губернатор области Антон Алиханов. Вместе с юнармейцами, школьниками и студентами он прибыл на Центральную площадь города, где в память о солдатах, погибших при штурме Шталлупенена в октябре 1944 года, состоялся митинг.

«Мы будем вспоминать таким образом каждый населенный пункт, каждый подвиг и каждую победу, которая была совершена здесь, на территории Калининградской области тогда. <…> Наша обязанность, наш долг — всех тех, кто стоит здесь сегодня, подрастающего поколения — хранить память о подвиге каждого из этих людей», — отметил глава области.

Дата и место проведения памятных мероприятий были выбраны не случайно. Победы советской армии на территории Восточной Пруссии (сейчас — Калининградской области) начались 25 октября 1944 года, когда воинам удалось взять Шталлупенен, впоследствии получивший название Нестеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сербии готовятся отметить 75-летнюю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

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