Пристав получил пулю в ответ на замечание посетителям ресторана в Подмосковье
Инцидент произошел у заведения «Хаш» в Ивантеевке.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru
Судебный пристав из Щелково Московской области пострадал в перестрелке. Инцидент произошел у ресторана «Хаш» в Ивантеевке, где пристав отдыхал с приятелем.
Как сообщают источники 5-tv.ru, посетители заведения начали стрелять в воздух из травматического пистолета. Сотрудник ФССП сделал им замечание. В результате завязался конфликт. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как неизвестные избивают пристава. Уточняется, что помимо побоев он получил несколько ранений после стрельбы из травматического оружия. Вместе с ним пострадал и его товарищ.
Обоим оказали медицинскую помощь. Двое подозреваемых задержаны и стали фигурантами уголовного дела. Кроме того, решается вопрос о возбуждении второго дела в отношении самого пристава. По предварительной информации, он тоже имел при себе травматический пистолет и ранил одного из оппонентов в живот.
Ранее 5-tv.ru писал, что москвич госпитализирован с огнестрельным ранением после ссоры.
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