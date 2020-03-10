Пристав получил пулю в ответ на замечание посетителям ресторана в Подмосковье

Судебный пристав из Щелково Московской области пострадал в перестрелке. Инцидент произошел у ресторана «Хаш» в Ивантеевке, где пристав отдыхал с приятелем.

Как сообщают источники 5-tv.ru, посетители заведения начали стрелять в воздух из травматического пистолета. Сотрудник ФССП сделал им замечание. В результате завязался конфликт. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как неизвестные избивают пристава. Уточняется, что помимо побоев он получил несколько ранений после стрельбы из травматического оружия. Вместе с ним пострадал и его товарищ.

Обоим оказали медицинскую помощь. Двое подозреваемых задержаны и стали фигурантами уголовного дела. Кроме того, решается вопрос о возбуждении второго дела в отношении самого пристава. По предварительной информации, он тоже имел при себе травматический пистолет и ранил одного из оппонентов в живот.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвич госпитализирован с огнестрельным ранением после ссоры.