Москвич госпитализирован с огнестрельным ранением после ссоры

Житель Москвы получил огнестрельное ранение в ходе ссоры и был госпитализирован в бессознательном состоянии.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло вечером на юго-востоке столицы. По словам очевидца, нападавший догнал свою жертву и несколько раз выстрелил.

Столичная полиция объявила нападавшего в розыск. Известно, что ему на вид около сорока лет и он носит рыжую бороду. По факту произошедшего проводится проверка. По предварительной версии, выстрелы были произведены из травматического пистолета.