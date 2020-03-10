Москвич госпитализирован с огнестрельным ранением после ссоры
ЧП произошло на юго-востоке столицы. Подозреваемый объявлен в розыск.
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Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, 5-tv.ru
Житель Москвы получил огнестрельное ранение в ходе ссоры и был госпитализирован в бессознательном состоянии.
Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло вечером на юго-востоке столицы. По словам очевидца, нападавший догнал свою жертву и несколько раз выстрелил.
Столичная полиция объявила нападавшего в розыск. Известно, что ему на вид около сорока лет и он носит рыжую бороду. По факту произошедшего проводится проверка. По предварительной версии, выстрелы были произведены из травматического пистолета.
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