Москвич госпитализирован с огнестрельным ранением после ссоры

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло на юго-востоке столицы. Подозреваемый объявлен в розыск.

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Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Житель Москвы получил огнестрельное ранение в ходе ссоры и был госпитализирован в бессознательном состоянии. 

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло вечером на юго-востоке столицы. По словам очевидца, нападавший догнал свою жертву и несколько раз выстрелил.

Столичная полиция объявила нападавшего в розыск. Известно, что ему на вид около сорока лет и он носит рыжую бороду. По факту произошедшего проводится проверка. По предварительной версии, выстрелы были произведены из травматического пистолета.

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