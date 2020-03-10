Мать лже-сына рыжего из «Иванушек» подозревается в крупном мошенничестве
Бывший тур-менеджер коллектива Олеся Сазыкина может быть причастна к истории с хищением денег, предназначенных больному ребенку.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Мать лже-сына солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Олеся Сазыкина подозревается в крупном мошенничестве. Бывший тур-менеджер коллектива может быть причастна к истории с хищением денег, предназначенных больному ребенку, об этом 5-tv.ru рассказал юрист Михаил Мушаилов.
По словам адвоката, Олеся Сазыкина выступала в качестве посредника при переводе средств.
«9 ноября 2019 года ко мне обратился мой товарищ, который занимается вопросами взаимодействия с Турцией от российской стороны, и рассказал о ситуации: гражданину РФ, маленькому мальчику, который заболел в Турции и нуждался в медпомощи, был организован сбор денег. Эти деньги передавались посреднику — Олесе Сазыкиной, которая должна была перевести деньги в Турцию ввиду наличия у нее каких-то возможностей в банках», — сказал Михаил Мушаилов.
Юрист отметил, что собранные для ребенка деньги были переданы Олесе Сазыкиной, но по невыясненным причинам она затягивала перевод адресату. Женщина ссылалась на якобы затруднения с банковской системой. При этом, бывший тур-менеджер «Иванушек» в беседе с адвокатом утверждала, что не намерена совершать мошеннические действия.
«Она продемонстрировала даже платежку, что перевела денежные средства, и переложила вину на банк. Платежка вызвала у меня сомнения. Я посоветовал товарищу составить договор займа между Олесей Сазыкиной и им. Она его подписала, сказав, что все поняла. После того, как мы составили данный документ, она подписала его и сказала, что деньги будут», — сказал адвокат.
Михаил Мушаилов добавил, что, к огромному сожалению, деньги так и не поступили и ребенок скончался. Посредница в очередной раз сослалась на форс-мажор, а юрист склонен считать, что Олеся Сазыкина деньги похитила.
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