Мать лже-сына рыжего из «Иванушек» подозревается в крупном мошенничестве

Мать лже-сына солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Олеся Сазыкина подозревается в крупном мошенничестве. Бывший тур-менеджер коллектива может быть причастна к истории с хищением денег, предназначенных больному ребенку, об этом 5-tv.ru рассказал юрист Михаил Мушаилов.

По словам адвоката, Олеся Сазыкина выступала в качестве посредника при переводе средств.

«9 ноября 2019 года ко мне обратился мой товарищ, который занимается вопросами взаимодействия с Турцией от российской стороны, и рассказал о ситуации: гражданину РФ, маленькому мальчику, который заболел в Турции и нуждался в медпомощи, был организован сбор денег. Эти деньги передавались посреднику — Олесе Сазыкиной, которая должна была перевести деньги в Турцию ввиду наличия у нее каких-то возможностей в банках», — сказал Михаил Мушаилов.

5-tv.ru

Юрист отметил, что собранные для ребенка деньги были переданы Олесе Сазыкиной, но по невыясненным причинам она затягивала перевод адресату. Женщина ссылалась на якобы затруднения с банковской системой. При этом, бывший тур-менеджер «Иванушек» в беседе с адвокатом утверждала, что не намерена совершать мошеннические действия.

«Она продемонстрировала даже платежку, что перевела денежные средства, и переложила вину на банк. Платежка вызвала у меня сомнения. Я посоветовал товарищу составить договор займа между Олесей Сазыкиной и им. Она его подписала, сказав, что все поняла. После того, как мы составили данный документ, она подписала его и сказала, что деньги будут», — сказал адвокат.

Михаил Мушаилов добавил, что, к огромному сожалению, деньги так и не поступили и ребенок скончался. Посредница в очередной раз сослалась на форс-мажор, а юрист склонен считать, что Олеся Сазыкина деньги похитила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мать лже-сына рыжего из «Иванушек» шантажировала Данко.