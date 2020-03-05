Данко рассказал, как его шантажировала мать лже-сына Рыжего из «Иванушек»

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru, что много лет был жертвой шантажа музыкального продюсера Олеси Сазыкиной. Последняя ранее объявила, что растит внебрачного сына от участника группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.

«Мне кажется, разводняк какой-то очередной от нее. Уже не знает человек, что говорить. Глупости полнейшие», — ответил Данко на просьбу рассказать о Сазыкиной.

Он признался, что та шантажировала его в течение нескольких лет. Она обещала рассказать всем, что якобы родила от певца внебрачного сына. Чтобы избежать скандала, артист пересылал ей деньги. При этом он не уверен, что ребенок не от него.

«Вы согласились бы сдать тест ДНК (для определения отцовства — Прим. ред.)», — спросила у Данко корреспондент 5-tv.ru.

«Если зайдет далеко, то да», — ответил он.

На уточняющий вопрос про вероятность совпадения певец затруднился сказать, каким будет результат.

«Для этого тест и делается, я не знаю», — признался певец.

При этом Данко настроен весьма решительно и если тест не совпадет, то готов подать в суд на Сазыкину.

«Обязательно!» — заявил Данко.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на адвоката Андрея Григорьева-Апполонова, что шантажирующая его якобы внебрачным сыном Олеся Сазыкина, ранее использовала того же ребенка для вымогательства денег у Данко. Юрист признался, что «обалдел» от такого поворота в скандальной истории.