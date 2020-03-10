Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование юбилея Победы
Вместо американского президента на парад, посвященный 75-летию Победы, прибудет делегация высокопоставленных лиц.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: picture alliance / Consolidated
Стало известно, что американский президент Дональд Трамп не будет участвовать в праздновании 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Белый дом проинформировал Кремль о том, что на Парад Победы в российскую столицу прибудут другие высокопоставленные лица. В Россию уже направлен список представителей американской делегации.
Президент России в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что непосещение зарубежными лидерами праздничных мероприятий, посвященных Победе — ошибка.
«Вообще не важно. Это наш праздник. <…> В моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор», — сказал российский лидер.
Он также отметил, что никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне. По словам Владимира Путина — «это невозможно».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил — РФ ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам во время Второй мировой войны.
Нашли ошибку?