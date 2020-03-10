Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование юбилея Победы

Стало известно, что американский президент Дональд Трамп не будет участвовать в праздновании 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Белый дом проинформировал Кремль о том, что на Парад Победы в российскую столицу прибудут другие высокопоставленные лица. В Россию уже направлен список представителей американской делегации.

Президент России в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что непосещение зарубежными лидерами праздничных мероприятий, посвященных Победе — ошибка.

«Вообще не важно. Это наш праздник. <…> В моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне. По словам Владимира Путина — «это невозможно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил — РФ ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам во время Второй мировой войны.