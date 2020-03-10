Путин считает «чушью» заявления о роли Сталина в развязывании войны

Президент России Владимир Путин считает «фигней» и «чушью собачьей» высказывания об одинаковой ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за развязывание Второй мировой войны.

«Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто», — высказался глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он утверждает, что Сталин, в отличие от руководства стран Европы тех лет, не запятнал свое имя прямыми контактами с Гитлером. По словам президента РФ, не существует ни одного документа, доказывающего это.

«А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть. Гитлер и руководитель Польши — есть. И они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались», — заявил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что никто не сможет отнять у россиян Победу во Второй мировой войне. По словам Владимира Путина — «это невозможно». Он утверждает — у него вообще отсутствует ощущение, что кто-то это право на Победу пытается отнять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил — РФ ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам.