Пассажирка такси устроила скандал во время поездки. Инцидент произошел в Краснодаре и попал в интернет после обнародования записи с камеры в машине. Водитель записал двухминутный отрывок диалога с девушкой.

Девушка на заднем сидении стала кричать на шофера матом. Человек за рулем без ругани указал ей на недостаток образования. В ответ на это пассажирка упрекнула водителя в том, что он работает в такси. По ее мнению, образованный человек не выбрал бы такую профессию. Мужчину за рулем она в числе прочего назвала «вшивым таксистом».

После нецензурной тирады от барышни шофер предупредил, что намерен обратиться в полицию с заявлением об оскорблении и пригрозил ей штрафом. Девушка, в свою очередь, обещала «нагнуть» обидчика, намекая на обширные связи.

Как уточняют источники 5-tv.ru, конфликт водителя и пассажирки начался сразу после того, как такси приехало по адресу. Дама не нашла машину сразу и начала материть шофера по телефону. После этого она села в машину, достала смартфон и стала записывать видео, продолжая ругаться. В результате водитель доставил пассажирку до места назначения. Об оскорблении она решила заявить в полицию сама, но потерпевшей посчитала себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что таксист с баллончиком набросился на пассажиров с ребенком в Петербурге.