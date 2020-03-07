Таксист с баллончиком набросился на пассажиров с ребенком в Петербурге — видео

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Алиса Старжевская
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Мальчику и его родителям потребовалась медицинскую помощь.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Водитель такси в Санкт-Петербурге набросился с перцовым баллончиком на пассажиров и их трехлетнего ребенка после ссоры из-за отсутствия в машине детского кресла.

По информации 5-tv.ru, вечером 6 марта родители малыша долго уговаривали водителя «Яндекс. Такси» подвезти их до места назначения без детского кресла. Мужчина противился, а потом, не сдержав эмоций, набросился на семью с перцовым баллончиком.

В результате потасовки больше всего пострадала женщина, но также досталось ее ребенку. Вскоре на место прибыла бригада медиков. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Супруги заявили о намерении обратиться с жалобой в правоохранительные органы.

Позже пострадавшая призналась, что хамила таксисту, однако это не означает, что он мог срываться на ребенке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Саратове водитель такси напал на пассажиров из-за отсутствия в машине детского кресла.

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