Как в Петербурге «хоронили» создателя биткоина
Тело Сатоси Накамото намеревались предать земле в Петербурге на Северном кладбище.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Сообщения о смерти создателя криптовалюты Сатоси Накамото появились в сети 10 марта. Сообщалось, что японский финансовый аналитик жил последние годы в Петербурге. Причиной его кончины назывался сердечный приступ.
Похороны должны были пройти на Северном кладбище культурной столицы. Как стало известно 5-tv.ru, на кладбище установили надгробие с датами жизни и смерти: 1980 — 2020. Такая гравировка без указания дней и месяцев уже выглядела подозрительной. Кроме того, по данным открытых источников, Накамото родился в 1975 году.
Пресса ждала прибытия тела, но церемония затягивалась. Наконец, был доставлен гроб, в котором вместо покойника оказались мешки с песком. Позже было установлено, что свидетельство о смерти автора биткоина — поддельное. На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители пояснили, что в случившемся усматриваются признаки уголовной статьи — подделка документов. Начальник управления информации и общественных связей МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко сообщил 5-tv.ru, что по факту происшествия будет начата проверка.
Сатоси Накамото — личность, окутанная тайной. О создателе криптовалют и, в частности, биткоина, известно очень мало. Аналитики всего мира пытаются раскрыть, кто же стоит за открытием системы блокчейна. В разное время выдвигались версии, что за именем Накамото может скрываться Ник Сабо, Дориан Сатоси Накамото, Нил Кинг и другие. Ранее 5-tv.ru писал, что в авторстве биткоина заподозрили Илона Маска. Ходили также слухи, что имя принадлежит даже целой группе лиц. Также в сети можно найти множество текстов, в которых говорится о том, что Накамото покинул мир в 2018 году и даже в 2013-м.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в начале марта данные российских клиентов международного криптофонда утекли в сеть.
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