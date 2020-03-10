Суд оставил без движения иск к бизнесвумен из Нового Уренгоя к Алле Пугачевой

Московский суд по интеллектуальным правам оставил без движения иск предпринимательницы из Нового Уренгоя Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой. Причиной такого решения суд назвал нарушения — истец не предоставил все необходимые документы, подтверждающие попытку урегулировать спор в досудебном порядке.

«Исковое заявление индивидуального предпринимателя Мартиросян Кристины Самвеловны оставить без движения до 26 марта 2020 года. Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, представив в суд соответствующие документы в указанный срок», — говорится в определении суда.

Речь идет о требовании досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «Кристина», исключительные права на который принадлежат Алле Пугачевой с 2000 года и были продлены еще на 10 лет в 2016 году. Кристина Мартиросян занимается кондитерским бизнесом и хотела продавать продукцию под собственным именем. Предпринимательница попыталась зарегистрировать товарный знак «Кристина», но в ходе оформления документов выяснилось, что такой уже существует.

По закону, правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена решением суда, если он не использовался в течение трех лет или если товарный знак используется на товарах, не обладающих едиными характеристиками.

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