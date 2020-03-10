«Аптечный ревизорро» Диденко не смогла рассказать дочери о гибели ее отца

Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа из-за трагедии в сауне с сухим льдом, выложила в строис Instagram новое видео. В нем она рассказала подписчикам о своем состоянии после потери мужа. Женщина призналась, что так и не нашла в себе сил сообщить дочке о смерти ее папы.

«Я хочу сказать спасибо всем за поддержку. Вы спрашиваете, как я. Я даже не знаю, что сказать. У меня сейчас на душе такое состояние пустоты. Если раньше у меня было много сил, сейчас у меня силы просто кончились, я просто лежу в нашей комнате, смотрю на все его портреты. Я не знаю, что будет дальше. Я сейчас работаю с психологом. Вчера мы должны были дочери все рассказать, я не смогла. Я побоялась, мне стало страшно. Я сказала — давайте в следующий раз», — рассказала блогер.

Мужа Валентина Диденко девушка потеряла после роковой вечеринки в сауне в честь ее дня рождения. Супруг заказал 25 килограммов сухого льда, чтобы порадовать гостей красивым туманом над водой. Когда вещество забросили в бассейн, людям в нем стало плохо. Три человека, в их числе муж именинницы, скончались. Им не хватило кислорода, и они утонули. Валентин Диденко умер позже, в больнице. С тех пор его жена регулярно делится с подписчиками, число которых возросло в разы после трагедии, своими переживаниями и публично скорбит. Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Диденко запостила свадебное видео на девятый день со смерти мужа.