Блогер Диденко запостила свадебное видео на девятый день со смерти мужа

Стремительно прославившаяся после трагедии в бане блогер Екатерина Диденко опубликовала свадебное видео с погибшим супругом, посвященное девятому дню с момента его смерти.

Она написала, что до сих пор не верит в произошедшее, именно покойный муж был ее опорой. Последние месяцы совместной жизни она назвала идеальными.

«Девять дней, как мы с тобой попрощались… Кажется, я до сих пор не верю, как будто это сон, и я жду, когда он закончится, хотя и знаю, что не сплю. <…> Последние два месяца мы стали жить именно так, как мечтали, почувствовали вкус жизни по-настоящему. Только с тобой я могла пережить это счастье. И как же больно осознавать, что сейчас нужно жить без тебя», — написала вдова Диденко.

Instagram @didenko.katerina

Подписчики поддержали девушку в комментариях. Многие приносили соболезнования, советовали ей жить теперь ради детей, писали о том, какая она стойкая.

Муж Екатерины Валентин Диденко стал одной из трех жертв трагедии, развернувшейся в столичном банном комплексе. В день рождения супруги Валентин заказал 25 килограммов сухого льда для праздника, чтобы порадовать гостей красивым дымом над водой в бассейне. Когда лед высыпали в воду, гостям стало плохо. Трое, в их числе муж именинницы, скончались — от нехватки кислорода они задохнулись и утонули в бассейне. Девушка с тех пор регулярно делится с подписчиками в Instagram постами, в которых оплакивает мужа. Фолловеры разделились на тех, кто ей сочувствует и тех, кто осуждает ее за пиар на трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Екатерина Диденко расскажет детям о смерти отца с помощью мультика «Холодное сердце».