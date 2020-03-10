Медики подтвердили второй в мире случай полного излечения от ВИЧ
Вслед за «берлинским пациентом» Тимоти Рэем Брауном 30-месячная ремиссия зафиксирована у «британского пациента».
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев
Медики подтвердили второй в мире случай полного излечения от ВИЧ. В статье, опубликованной в британском медицинском журнале The Lancet, говорится, что у некого «лондонского пациента», имя которого не называется, наблюдается ремиссия в течение 30 месяцев.
После трансплантации донорских стволовых клеток вирус в его организме больше не обнаруживается. Как сообщается, последний анализ был сделан 4 марта. По мнению исследователей, вероятность окончательной ремиссии, то есть на всю жизнь, составляет более 90%.
Как ранее писал 5-tv.ru, до сих пор было известно только об одном пациенте, полностью излечившимся от ВИЧ. Это был так называемый «берлинский пациент» — американец Тимоти Рэй Браун, победивший инфекцию 13 лет назад. О «лондонском пациенте» врачи впервые сообщили год назад. Обоим была проведена трансплантация стволовых клеток человека, имеющего врожденный иммунитет к вирусу.
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