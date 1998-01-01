Чудеса медицины: Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Врачи смогли полностью вылечить пациента, который был ВИЧ-инфицированным в течение 15 лет. Добиться прогрессивного результата удалось, благодаря трансплантации стволовых клеток человека, имеющего врожденный иммунитет к вирусу. После операции в иммунной системе больного произошли положительные изменения: организм пациента выработал устойчивость к инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Впрочем, перед тем, как пациент согласился на операцию по пересадке, прошло немало времени. Толчком к решительным действиям стал диагноз медиков: у мужчины обнаружили рак.

Отмечается, что это не первый случай подобного излечения от ВИЧ-инфекции. Ранее путем пересадки стволовых клеток врачи спасли Тимоти Рэй Брауна, в крови которого обнаружили вирус за 12 лет до операции. Спустя три года после трансплантации специалисты провели повторное тестирование, которое подтвердило отсутствие клеток ВИЧ в организме. Сейчас чудом вылечившийся пациент живет в США и управляет фондом по борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Ранее Пятый канал соообщал, что российские медики разработали уникальную вакцину, которая защитит сразу от трех заболеваний: кори, паротита и краснухи. Прививка успешно прошла клинические испытания.