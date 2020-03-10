Настоящие профессионалы: ТОП-5 отчаянных звезд, резко изменивших вес ради роли

Для того чтобы стать успешными актерами, многим звездам пришлось приложить немало усилий. 5-tv.ru составил ТОП-5 знаменитостей, которые отважились на серьезные изменения в фигуре ради кинематографического образа.

Джаред Лето

Скрин из фильма «Глава 27» реж. Дж. П. Шефер, globallookpress.com /Wiese/face to face

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето всегда вызывал восхищение у женщин своей восхитительной комплекцией. Мускулы, пресс и просто безупречная фигура — от 48-летней звезды многие фанатки до сих пор не могут оторвать глаз. Однако Джаред решил пожертвовать своим бесподобным телом ради в фильме «Глава 27». Для участия в съемках он набрал 30 килограммов.

Крис Прэтт

globallookpress.com /Lisa O'Connor,/Billy Bennight

А вот голливудский актер Крис Прэтт, напротив, для съемок в «Стражах Галактики» немало попотел в спортзале и даже сел на диету. Звезде кинокартины удалось похудеть на 27 килограммов. Персонаж Звездного Лорда требовал хорошего пресса, подкачанных бицепсов и просто отличной физической формы. В результате Прэтт смотрелся в кадре неотразимо.

50 Cent

globallookpress.com /Nancy Kaszerman, /Clinton Wallace

Американский рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, сбросил 22 килограмма ради съемок в фильме «Разные вещи». В течение девяти недель он похудел с 97 килограммов до 75-ти при росте 180 сантиметров. По словам музыканта, ему приходилось сидеть на жидкой диете и заниматьсяна беговой дорожке по три часа в день.

Рене Зеллвегер

globallookpress.com /A.M.P.A.S., /KPA

Для своей роли обворожительной пампушки в лице Бриджит Джонс Рене Зеллвегер поправилась на 15 килограммов. Фильм имел такой успех, что актрисе даже пришлось набирать вес дважды. Впрочем, реакция зрителей стоила того. Они были без ума от главной героини, близкой по духу многим женщинам.

Натали Портман

globallookpress.com /F Sadou, /l90

Голливудская актриса Натали Портман пережила настоящий стресс во время подготовки к роли балерины в фильме «Черный лебедь». 29-летняя звезда сбросила почти десять килограммов. Она ела только морковь и миндаль, а также тренировалась в балетном зале с настоящими танцовщицами. Впрочем, труд был вознагражден. За роль в кинокартине Натали получила заветную статуэтку Оскара.

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