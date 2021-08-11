Борода и глубокие морщины: постаревшего Бандераса не узнали на красной дорожке

Поклонники актера Антонио Бандераса не узнали его на красной ковровой дорожке бала благотворительного фонда Starlite. Идеально сидящий костюм ситуацию не спас — заросший бородой и покрытый морщинами артист показался фанатам сильно постаревшим.

Испанский благотворительный фонд Starlite занимается помощью детям, семьям и сообществам с ограниченными ресурсами. В 2019 году организация отметила 10-летний юбилей. Бандерас был одним из организаторов бала в 2021-м — мероприятие посетили многие мировые звезды. Однако возлюбленной актера Николь Кемпел на вечере не было, он позировал перед фотокамерами в одиночестве.

globallookpress.com / Fredy Torra

Жгучий испанец в свое время был истинным воплощением слова «мачо»: роковой взгляд, черные локоны, падающие на лоб, очаровательная улыбка. Но годы берут свое — 10 августа Бандерас отпраздновал 61-й день рождения. Стоит отметить, сам он, похоже, не испытывает комплексов относительно ушедшей молодости и поблекшей внешности.

На своей странице в Instagram актер опубликовал пост, в котором поблагодарил почитателей за любовь и неизменное внимание. Он также заявил, что счастлив отпраздновать очередной год своей жизни. К своему сообщению он прикрепил фото, от которого публика была без ума — тот же лукавый взгляд, но уже взрослого, по-прежнему уверенного в себе мужчины.

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Антонио Бандерас родом из Малаги, что на юге Испании. В детстве он мечтал стать футболистом, но к 16 годам утвердился в желании стать артистом. Дебют в кино состоялся в 1982 году — это был «Лабиринт страстей» мастера Педро Альмадовара. Стоит отметить, такие звезды, как Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Росси де Пальма и многие другие, вышли из-под крыла этого режиссера сложной испанской драмы.

Помимо успешной кинокарьеры, Антонио Бандерас занимается виноделием, владеет брендом духов и ароматов под своим именем, даже пробовал себя в роли дизайнера мужской одежды.

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